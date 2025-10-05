Policija u Beogradu uhapsila je dvojicu mladića iz Borče zbog sumnje da su svog cimera brutalno mučili, vezali i pretukli gumenim čekićem, dok je jedan od njih snimao ceo napad.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Beogradu uhapsila je u subotu N. Z. (26) i M. M. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su svog cimera krvnički mučili i naneli mu teške telesne povrede.

Oni su svog cimera A. M. (37) vezali u stanu u Borči, a potom mu je N. Z. zadao više udaraca rukama, nogama i gumenim čekićem po glavi i telu. Čitav prizor krvničkog zlostavljanja nemo je posmatrao M.M. koji je čitav događaj i snimio.

Povređenom je ukazana lekarska pomoć u KBC Zemun. Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:29 KAKVE POSLEDICE MOGU IMATI DECA SA ČUKARICE KOJU JE OČUH ZLOSTAVLJAO? Eksperti tvrde: Ako je mučenje trajalo duže...NIJE DOBRO Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Telegraf/Mondo)