U beogradskom naselju Borča žena je poginula nakon što je pala sa terase. Prije nego što je došlo do tragičnog pada, prethodila je svađa i tuča između njenog bivšeg partnera i sadašnjeg partnera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U beogradskom naselju Borča neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na mjestu.

Zasad nije poznato kako je pala i šta se tačno desilo, ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg partnera sa sadašnjim partnerom.

Riječ je o muškarcima od 52 i 54 godine. Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.

(Kurir/Mondo)