Mladić (20) uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je udario policajca "Fiatom Punto" i pobjegao.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

P. G. (20) uhapšen je sinoć u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, tako što je 29. oktobra oko 23 sata na Voždovcu vozilom "fiat punto" udario policajca D. C, dao gas i pobjegao.

Nesrećni policajac primljen je na VMA gdje su mu ljekari konstatovali lake tjelesne povrede, a incident se dogodio na uglu Meštrovićeve ulice i Jovana Bjelića.

Policajac D.C. je zaustavio automobil "punto", ali vozač umjesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobjegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića, ispričao je izvor za medije.

Policajac D. C. je od siline udara pao na ivičnjak, a ekipa Hitne pomoći ga je u svjesnom stanju prevezla u bolnicu.

Za vozačem "punta" je tada raspisana potraga, a uhapšen je brzim operativnim radom pripadnika policije.

Osumnjičenom P. G. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, biti priveden višem javnom tužiocu u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.