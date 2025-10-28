Pripadnici granične policije zaplenili su više od 55 kilograma marihuane na prelazu Gradina i uhapsili 22-godišnjeg A. M. iz Mađarske, koji je drogu skrivao u posebno napravljenim bunkerima u automobilu.

Izvor: MUP Srbije/Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Regionalnog centra Granične policije prema Bugarskoj, u saradnji sa PU Pirot i Višim javnim tužilaštvom u Pirotu, zaplijjenili su više od 55,5 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili A. M. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave.

Policija je na Graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz zemlje, prilikom kontrole najprije utvrdila da je osumnjičeni na uvid dao falsifikovanu vozačku dozvolu, a potom je daljim pregledom vozila „pasat“ mađarskih registarskih oznaka kojim je on upravljao, pronašla 55 kilograma i 530 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, upakovanu u 100 paketa i sakrivenu u tri posebno izrađena bunkera.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.