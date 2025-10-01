Policija u Nišu zaplijenila je oko 85 kilograma droge.

Izvor: MUP Srbije

Policija u Nišu, u saradnji sa policijom u Leskovcu i Prokuplju, zaplijenili su oko 85 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana. Akcija hapšenja izvedena je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Uhapšeni su L.A. (22) iz Niša i A.D. (36) iz Orahovca. Policija je na naplatnoj rampi kod Niša zaustavila automobil marke "folksvagen" i u vozilu su pronađena tri paketa sa oko 35 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana i da ju je kupio od A.D.

U nastavku akcije, prema navodima iz saopštenja, na auto-putu kod Ražnja je policija zaustavila A.D. koji je vozio kamion marke "man" i u prikolici su pronađeni paketi sa oko 50 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.