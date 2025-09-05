U nastavku aktivnosti u odnosu na ovaj događaj, policijski službenici Odsjeka za borbu protiv droga su zajedno sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode E.Č.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Na graničnom prelazu Božaj, danas je, od strane službenika Uprave carina, analizom rizika i skeniranjem teretnog motornog vozila kojim je graničnoj kontroli pristupio E.Č. (46), državljanin Bosne i Hercegovine, u specijalnom izgrađenom bunkeru na kojem je bilo podešeno elektronsko otvaranje, pronađeno 114 pakovanja sa sadržajem biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne težine 131 kilogram.

Zaplijenjeni narkotici su upućeni u Forenzički centar Uprave policije u Danilovgradu na odgovarajuća vještačenja, dok će E.Č. uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u zakonom propisanom roku na dalju nadležnost zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Službenici Uprave policije u saradnji sa službenicima Uprave carina, kroz međusektorsku saradnju nastavljaju aktivnosti na sprečavanju prekograničnog kriminala, dok ističemo da je preduzetom aktivnošu u konkretnom slučaju spriječeno krijumčarenje i tranzitno djelovanje krijumčara narkoticima prema Bosni i Hercegovini.