Poznato je stanje djevojke koja je pala sa drugog sprata solitera u Novom Sadu.

Djevojka P.V. (28) koja je jutros oko devet časova pala sa drugog sprata zgrade u Novom Sadu je primljena u Urgentni centar KCV sa brojnim teškim povredama u vidu brojnih fraktura, saznaje "Blica". Pala je na dostavljača B.J. (54) koji je pritrčao da pomogne i zadobio je otvoreni prelom desne potkolenice.

Nakon što je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana je adekvatna pomoć djevojci i primljena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola radi daljeg operativnog lečenja. Incident se dogodio danas kod jednog solitera blizu Železničke stanice u Novom Sadu.

"Pacijent B. J. (54), muškog pola, zadobio je otvoreni prelom desne potkolenice. Hospitalizovan je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju radi operativnog liječenja. U trenutku ovog izvještavanja, pacijent je hemodinamski stabilan", saopštili su iz KCV-a.

Kako je djevojka pala sa drugog sprata zgrade?

Zasad nisu poznate okolnosti kako se dogodio incident. Dostavljač je slučajno prolazio kada je djevojka pala sa drugog sprata, pritrčao je da je uhvati kada je video da pada.