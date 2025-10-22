Djevojka (28) pala je sa drugog sprata solitera u Novom Sadu i zadobila teške povrede, dok je dostavljač (54) koji je pokušao da je uhvati pri padu zadobio otvoreni prelom noge. Oboje su hospitalizovani i u stabilnom stanju.

Djevojka P.V. (28) koja je jutros oko 9 časova pala sa drugog sprata solitera u Novom Sadu, primljena je sa teškim tjelesnim povredama u vidu brojnih fraktura u Urgentni centar KCV. Dostavljač koji je pritrčao da je spasi zadobio je otvoreni prelom desne potkolenice.

Kako je za medije rečeno iz Kliničkog centra Vojvodine, djevojka P.V. (28) primljena je sa teškim tjelesnim povredama u vidu fraktura. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, ukazana joj je adekvatna ljekarska pomoć i primljena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola radi daljeg operativnog liječenja.

Pacijent B. J. (54), muškog pola, zadobio je otvoreni prelom desne potkoljenice. Hospitalizovan je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju radi operativnog liječenja. U trenutku ovog izvještavanja, pacijent je hemodinamski stabilan - navedeno je iz KCV.

Podsjetimo, sve se odigralo oko 9 časova ujutru kod solitera u Novom Sadu nedaleko od Željezničke stanice.

Naime, kako se saznalo, došlo je do pada djevojke stare 28 godina sa drugog sprata, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima. Tom prilikom povrijeđen je i dostavljač koji je tuda slučajno prolazio i pritrčao da uhvati djevojku kada je vidio da pada.

Kako je rečeno iz Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć, poziv su dobili u 9.10 časova. Na licu mjesta zbrinuta je djevojka 1997. godište. Ona je sa politraumatskim povredama prevezena u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine na odjeljenje reanimacije. Zbrinut je i muškarac 1971. godište on je sa povredama skočnog zgloba takođe prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

