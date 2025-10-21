Komunalni policajac je prebačen u Urgentni centar dok je policija uhapsila B. K.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Komunalni policajac zadobio je teške tjelesne povrede u nedelju kad ga je pijani gost napao u poznatom restoranu na Autokomandi u Beogradu, nezvanično se saznaje.

Policija sumnjiči B. K. (40) da je pijan pravio haos u restoranu na Autokomandi i da je po dolasku patrole komunalne policije najprije verbalno, a zatim i fizički napao komunalnog policajca. Kako se nezvanično saznaje, B. K. je najprije gurao rukama policajca, a zatim mu pesnicom nanio teške tjelesne povrede.

Komunalni policajac je prebačen u Urgentni centar dok je policija uhapsila B. K. kome je pisala prijavu za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.