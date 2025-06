“Policijski službenik je primijenio službena ovlašćenja prema građaninu, koji je odbio da postupi po naređenju”, saopšteno je iz Uprave policije.

Društvenim mrežama kruži video snimak tuče dvije osobe, od kojih je jedna policajac. Tuča se dogodila 24. maja, oko 15:45 h, na raskrnici Bulevara Džordža Vašingtona i Bulevara Mihaila Lalića, u Podgorici.

“Policijski službenik je primijenio službena ovlašćenja prema građaninu, koji je odbio da postupi po naređenju”, saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon toga oglasila se Uprava policije i demantovala tvrdnje da se radi o “tuči između policijskih službenika”.

“Policijski službenik Stanice policije za javni red i mir, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica je prilikom preventivne kontrole osobe sa snimka, koja je kasnija identifikovana kao A.T.(29) iz Podgorice, prema njemu primijenio policijska ovlašćenja – sredstvo prinude fizičku snagu, kako definiše član 98 Zakona o unutrašnjim poslovima: „Upotrebom fizičke snage, u smislu ovog zakona, smatraju se zahvati borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu drugog lica, preduzeti sa ciljem da se odbije napad, savlada otpor lica, spriječi samopovređivanje ili samovoljno udaljavanje lica u zakonom predviđenim slučajevima, uz nanošenje najmanje štetnih posljedica”, naveli su iz policije.

Dalje se navodi da je policajac uočio parkirano vozilo u koje ulazi osoba odjevena u maskirnu uniformu, za opasačem i vidno istaknutim crnim pištoljem.

“Nakon obavještenja Dežurne službe u Podgorici, policijski službenik je prišao putničkom motornom vozilu podgoričkih registarskih oznaka, i od vozača A.T. tražio na uvid ličnu kartu, na šta je vozač odgovorio uvredama ka policijskom službeniku, kada je policijski službenik uočio na suvozačevom sjedištu pištolj nepoznate marke. Policijski službenik potom izdaje naređenje A.T. da izađe iz vozila, na šta se imenovani više puta oglušio uz uvrede, te shodno policijskim ovlašćenjima primijenio prema istom sredstvo prinude – fizičku snagu, radi savladavanja A.T. koje je pružalo aktivan otpor”, istakli su iz policije.

Napominju da pravilnom i profesionalnom primjenom fizičke snage i tehnike postupanja od strane policijskog službenika, A.T. nije zadobio nikakve povrede.

“Nedugo nakon što je A.T. savladan i prestao sa pružanjem aktivnog otpora, policijskom službeniku je pružio asistenciju drugi policijski službenik, te je nakon toga, A.T. prevezen u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica na dalje postupanje. A.T. je u službenim prostorijama utvrđen identitet, nakon čega je pregledom vozila kod istog pronađen taktički opasač, Airsoft puška nepoznate marke i kalibra, Airsoft pištolj nepoznate marke, ručna radio veza, opasač sa četiri okvira za pušku i jedan improvizovani štit nalik na balistički”, naglasili su iz policije.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je cijenio da se u navedenom događaju ne stiču elemnti bića krivičnog djela.

“Policijski službenici su uhapsili A.T. i protiv njega Sudu za prekršaje u Podgorici podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru. A.T. je, nakon što je na sudu priznao krivicu, kažnjen novčanom kaznom”, zaključuje se u saopštenju policije.