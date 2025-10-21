Kristina P. zbrinuta je u bolnici i ljekari su uspjeli da stabilizuju njeno zdravstveno stanje.

Kristina P. (28) iz Obrenovca preživjela je brutalan napad bivšeg partnera Vuka M. (39) kad je on, kako se sumnja, u ranim jutarnjim satima pokušao da je ubije dok je bila u kući svoje drugarice kojoj je došla u pomoć da joj pričuva dijete.

Drama se, podsjetimo, dogodila oko četiri sata ujutru u Kupinačkoj ulici u Obrenovcu, u kući u kojoj je u tom momentu bila Kristina sa ćerkom svoje prijateljice koju je čuvala i svojom bebom koju ima sa Vukom.

Prema prvim informacijama, Vuk je upao u kuću i nasrnuo na Kristinu nožem. Djevojka je bosonoga i krvava pokušala da pobjegne od pomahnitalog napadača, ali ju je on sustigao i zadao joj više uboda u predjelu vrata. Policija je po dolasku na lice mjesta zatekla jeziv prizor.

Mještani Obrenovca uznemireni su nakon užasa koji se dogodio u mirnom kraju tog grada. Kako pričaju, dobro poznaju Kristinu, ali još bolje osumnjičenog.

Prema njihovim riječima, Kristina je fina i pristojna djevojka i brižna majka, dok je Vuk poznat u gradu po problematičnom ponašanju i tučama.

"Mi ovdje svi znamo i njega i nju, djelovali su kao normalan par, ali posle raskida on je počeo da je prati i da joj pravi scene, tako bar ljudi pričaju. Svi su je upozoravali da ga se kloni. Jadna djevojka, nije ni znala da će joj ovdje, gdje je došla samo da čuva dijete, život visiti o koncu. A osumnjičeni je teški kriminalac, svi ga znaju po tome, redovno mu je policija bila za petama", zaključuje komšija.

Kristina P. zbrinuta je u bolnici i ljekari su uspjeli da stabilizuju njeno zdravstveno stanje.

(Kurir, Mondo)