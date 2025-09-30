Državljanin Kine (52) primljen je u bolnicu na Novom Beogradu sa ubodnom ranom, a policija traga za osumnjičenim kolegom (54) koji je nakon napada u Surčinu nožem pobjegao iz Srbije.

U privatnu bolnicu na Novom Beogradu juče je primljen državljanin Kine (52) sa ubodnom ranom u ramenu.

Nezvanično, njega je nakon svađe kuhinjskim nožem povrijedio kolega L.J. (54) koji je pobjegao iz Srbije. Incident se dogodio u stanu u Surčinu. Napadnutom su konstatovane lake tjelesne povrede.

Kako mediji saznaju, po nalogu Trećeg OJT raspisana je potraga za napadačem.

Da se dogodio incident, policiju su obavijestili zaposleni u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Kako se saznaje, policija je našla mjesto obračuna. Prema riječima svedoka, napadač i žrtva se poznaju.

