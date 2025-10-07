Maloljetnik iz Zaječara je uhapšen zbog lažnih dojava o bombama u srednjim školama.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Maloljetnik (15) iz Zaječara je uhapšen danas zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda. On se sumnjiči da je prijavljivao lažne dojave o bombama u srednjim školama u Zaječaru, a Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem koje prenosimo u cjelosti.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom (BIA), Službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, kao i u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, identifikovali su i uhapsili maloljetnika (15) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda. On se sumnjiči da je 3, 6. i 7. oktobra putem elektronske pošte upućivao poruke na adrese više srednjih škola u Zaječaru, u kojima je lažno naveo da su u objektima postavljene eksplozivne naprave, čime je izazvao uznemirenost i paniku među građanima i učenicima.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Ministarstvo unutrašnjih poslova podsjeća da je upućivanje lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama krivično djelo koje se ozbiljno sankcioniše i apeluje na građane, posebno mlade, da se uzdrže od ovakvih radnji koje mogu imati teške posledice", navodi se u saopštenju.