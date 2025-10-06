Iz Uprave policije su podsjetili da je ovo treća osoba protiv koje će biti podnijeta krivična prijava zbog krivičnog djela počinjenog na štetu maloljetnika iz Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO

Državna tužiteljka za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici izjasnila se da se u radnjama još jednog maloljetnika, starog 14 godina, državljanina Crne Gore, stiču elementi bića krivičnog djela nasilničko ponašanje, izvršenog na štetu maloljetnika starog 15 godina, državljanina Bosne i Hercegovine.

Iz Uprave policije su podsjetili da je ovo treća osoba protiv koje će biti podnijeta krivična prijava zbog krivičnog djela počinjenog na štetu maloljetnika iz Bosne i Hercegovine.

"Sumnja se da je navedeni osumnjičeni maloljetnik, star 14 godine, zajedno sa još dva maloljetnika, stara 15 godina, 4. oktobra oko 21.30 časova, u Prinčevom parku u Podgorici, fizički napao maloljetnika starog 15 godina, državljanina Bosne i Hercegovine, dok se nalazio u društvu takođe maloljetnog druga i dvije maloljetne drugarice. Osumnjičeni maloljetnik je, kako se sumnja, zajedno sa još druga dva osumnjičena maloljetna lica, oštećenom maloljetniku - stranom državljaninu zadao više udaraca u predjelu glave i tijela, od kojih je ovo lice zadobilo lakše tjelesne povrede", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Maloljetnik iz BiH lice i sestra jednog od tri osumnjičena, u čijem se društvu oštećeni u momentu fizičkog napada nalazio, se poznaju od ranije.