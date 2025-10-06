Bomba koja je eksplodirala u Kosovskoj ulici bila je namijenjena za vođu jedne navijačke grupe.

Izvor: MONDO/Mladen Šolak

U eksploziji u stanu na trećem spratu zgrade u Kosovskoj ulici u centru Beograda poginuo je muškarac 1. oktobra u večernjim časovima i kako saznaje "Kurir", eksploziv koji je ubio muškarca i napravio haos u zgradi i dijelu Kosovske ulice, je bio namijenjen za vođu jedne navijačke grupe u Beogradu. Uhapšena je dosad jedna osoba zbog eksplozije, a sada je poznato i ko je bio meta eksploziva "pentrit".

"Sumnja se da je pripremana likvidacija muškarca čije se ime vezuje za navijačke, ali i kriminalne grupe", kaže izvor "Kurira".

Kako dalje saznaje "Kurir", organizovana kriminalna grupa planirala je bombaški napad na vođu jedne navijačke grupe. Planirana meta napada je i ranije bila na meti.

Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Kosovskoj ulici u centru Beograda

Stradao je državljanin Sjeverne Makedonije čiji identitet i dalje nije poznat. On, prema informacijama "Kurira", nije imao dosije u Srbiji i sumnja se da je slučajno aktivirao eksplozivnu napravu koja je trebalo da posluži za likvidaciju.

"Na potpunom dešifrovanju kompletnih sadržaja kriptovanih telefona još uvijek se radi. Prve analize pokazale su da se u njima pominje nadimak, koji se pojavljivao i ranije u nekoliko likvidacija, uključujući i ubistvo Nikole Stankovića Pivceta. Operativne informacije ukazuju da se grupa koja je pripremala likvidaciju dovodi u vezu sa 'vračarskom grupom' i kavačkim krimimnalnim klanom", dodao je izvor "Kurira" blizak istrazi.

Ko je Nikola Stanković Pivce?

Nikola Stanković Pivce ubijen je u decembru 2024. godine u kući u Beogradu dok je spavao. Napadači su upali u kući i ubili ga dok je spavao u krevetu sa tada trudnom vjerenicom.

U trenutku ubistva, Pivce je bio u kućnom pritvoru sa nanogvicom. Sudilo mu se za pokušaj ubistva radnika obezbjeđenja jednog noćnog kluba.

(Kurir/MONDO)