U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Filip V. (26) zbog sumnje da je 30. septembra nabavio i predao eksploziv PETN nepoznatom licu, dan kasnije naprava je u eksplodirala i usmrtila NN osobu. Tužilaštvo predlaže pritvor, istraga je u toku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Filip V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. septembra 2025. godine neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju, eksploziv "Pentrit" koji je istog na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada NN licu.

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog djela, ali nije želio da odgovara na pitanja. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da je Filip V. 30. septembra oko 15 časova nevlašćeno nabavio, a zatim nosio ekslozivnu materiju, eksploziv "Pentrit" koji je na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada NN licu.

NN lice je potom eksplozivnu napravu unijelo u stambenu zgradu u Dečanskoj ulici, pa je sjutradan 1. okrobra oko 21:45 časova, nespretnim rukovanjem aktiviralo eksplozivnu napravu kojom prilikom je preminulo na licu mjesta.

Istovremeno je pričiinjena velika materijalna šteta. Tužilaštvo nastavlja rad na utvrđivanju identiteta stradalog lica, kao i svih okolnosti kritičnog događaja.

Šta je pentrit?

Pentrit ili skraceno PETN (pentaerititol tetranitrat) je jedinjenje cija je formula C5H8N4O12. Pentrit je prvi put sintenizovan u Njemackoj 1894. godine. To je bijela kristalna supstanca bez mirisa, otporna na plamen i toplotu ali je osetljiva na udar. Brzina detonacije pentrita je oko 8300 m/s. U odnosu na TNT kome je faktor efikasnosti 1.00 pentrit ima faktor efikasnosti (faktor RE) 1.66 sto ga svrstava i red najjačih poznatih eksploziva.

Pentrit se koristi kao punjenje granata ili kao dodatak RDX-u (heksogenu) u nekim plastičnim eksplozivima. Pored toga PETN je glavni sastojak semtexa kada se miješa sa hexahydro-1,2,5-trinitro-1,3,4-triazinom. Pentrit se koristi i kao primarno punjenje u proizvodnji detonirajućeg štapina ali i kao buster u raznim projektilima i minama. Kao buster uobičajeno je da je PETN pomiješan sa TNT-om u odnosu 50-50 i to jedinjenje je poznato kao pentolit.

Aktiviranje pentrita se vrši detonatorskom ili električnom detonatorskom kapislom.