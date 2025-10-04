Žena D.V. je ubijena u Višnjičkoj banji.
Žena D.V. (51) ubijena je u pucnjavi u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu. Ona je zadobila teške rane u pucnjavi koja se dogodila u utorak 30. septembra, a preminula je u Urgentnom centru u petak 3. oktobra.
"Lekari su dali sve od sebe da je spasu, ali povrede su bile preteške", otkrio je izvor "Telegrafa".
D.V. je bila u kafiću u Višnjičkoj banji na kafi sa suprugom O.A. Nakon verbalnog sukoba između mladića za drugim stolom, izbila je ubrzo i pucnjava u kafiću kada je ukupno povređeno pet osoba.
Ona je tada zadobila teške povrede. Prve informacije su govorile da je preminula na licu mjesta, ali se ispostavilo da nije već da su je ljekari u Urgentnom centru reanimirali nakon čega je operisana.
Dosad je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su učestvovali u ovoj pucnjavi. Policija je raspisala potragu za još trojicom osumnjičenih.
