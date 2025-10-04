Žena D.V. je ubijena u Višnjičkoj banji.

Izvor: MONDO/Matija Popović/Facebook/printscreen

Žena D.V. (51) ubijena je u pucnjavi u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu. Ona je zadobila teške rane u pucnjavi koja se dogodila u utorak 30. septembra, a preminula je u Urgentnom centru u petak 3. oktobra.

"Lekari su dali sve od sebe da je spasu, ali povrede su bile preteške", otkrio je izvor "Telegrafa".

D.V. je bila u kafiću u Višnjičkoj banji na kafi sa suprugom O.A. Nakon verbalnog sukoba između mladića za drugim stolom, izbila je ubrzo i pucnjava u kafiću kada je ukupno povređeno pet osoba.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave u Višnjičkoj banji u Beogradu

Vidi opis Ovo je ubijena žena u Višnjičkoj banji: Stradala u navijačkom sukobu u kafiću u Beogradu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 8 8 / 8

Ona je tada zadobila teške povrede. Prve informacije su govorile da je preminula na licu mjesta, ali se ispostavilo da nije već da su je ljekari u Urgentnom centru reanimirali nakon čega je operisana.

Dosad je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su učestvovali u ovoj pucnjavi. Policija je raspisala potragu za još trojicom osumnjičenih.