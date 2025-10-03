Filipu Zavadlavu smanjena kazna, umjesto 40, osuđen na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubistva u Splitu.

Visoki krivični sud djelimično je prihvatio žalbu Filipa Zavadlava i smanjio mu kaznu. Umjesto 40 godina, koliko mu je izrekao Županijski sud u Splitu, Zavadlav je sada, odlukom Visokog krivičnog suda, osuđen na 35 godina dugotrajnog zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, gdje se nalazi od 2020. godine.

Filip Zavadlav je osuđen zbog trostrukog ubistva koje je izvršio u januaru 2020. u Splitu. Naoružan automatskom puškom, kretao se gradom i pucao na dvojicu muškaraca na motociklu, jedan je poginuo na licu mjesta, a drugi je preminuo u bolnici od zadobijenih povreda. Nedugo nakon toga naišao je na još jednog muškarca na motociklu i ubio ga ispalivši više hitaca. Oružje je potom odbacio u kontejner.

Sud je potvrdio da je Zavadlav počinio tri krivična djela ubistva, odbacivši tvrdnje tužilaštva da je riječ o teškom ubistvu. Utvrđeno je da nije dokazano da je planirao napad ni djelovao iz osvete, već da je postupao situaciono, reagujuci prema okolnostima u trenutku kad su žrtve nailazile.

Prilikom određivanja kazne, sud je uzeo u obzir smanjenu uračunatost, teške porodične prilike i Zavadlavovu životnu dob (29 godina u vrijeme izvršenja djela). Kao otežavajuće okolnosti navedeni su način i sredstvo izvršenja (ubistvo vatrenim oružjem), činjenica da je ubio troje mladih ljudi, hladnokrvnost, upornost, nedostatak empatije i izostanak pokajanja.

Visoki kazneni sud je u svom saopštenju istakao da je djelimično prihvatio žalbu i promenio prvostepenu presudu, pravosnažno ga osudivši na 35 godina zatvora. Ova kazna, navode, zadovoljava svrhu kažnjavanja, generalne i specijalne prevencije, i predstavlja jasnu društvenu osudu učinjenih djela.

Protiv ove drugostepene presude Visokog kaznenog suda dozvoljena je žalba, o kojoj će u trećem stepenu odlučivati Vrhovni sud Republike Hrvatske.