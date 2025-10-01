Lazar Marinković Lucifer, koji je u kućnom pritvoru zbog trgovine drogom, osumnjičen za učestvovanje u oružanom sukobu u kafiću u Višnjičkoj banji u kom je ranjeno petoro ljudi

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zbog navijačkog obračuna koji se u utorak dogodio u kafiću u Višnjičkoj banji u Beogradu, a u kom je hicima iz pištolja ranjeno petoro ljudi, juče je uhapšen Lazar Marinković, zvani Lucifer, vođa navijačke grupe Partizana Anti Romi, dok se za njegovim rođenim bratom Strahinjom Marinkovićem traga!

Kako Kurir saznaje, pored Lucifera uhapšena je još jedna osoba, a za još nekoliko za koje se sumnja da su povezani sa ovim događajem i dalje traga.

"Sumnja se da je pucnjavi u kafiću prethodila svađa navijača koji su sjedeli u njemu. Najprije su se u utorak oko 14 sati navijači, među kojima su bili i Lucifer i njegov brat, međusobno posvađali u lokalu, a onda je jedna grupa navijača otišla. Međutim, ubrzo su se vratili naoružani, uleteli su u lokal, a osumnjičeni Strahinja Marinković je ispalio hice. Posle pucnjave, oni su pobjegli belim kombijem " kaže naš izvor i dodaje da su tom prilikom ranjena dvojica navijača Partizana, koja su bila u kafiću, Nemanja N. (33) i Darko L. (29). Nažalost, pored dvojice navijača koji su bili na meti pucača, hicima je pogođeno i troje nedužnih ljudi.

"Žena D. V. (51) i njen muž O. A. (59) slučajno su ranjeni, kao i još jedna gošća kafića, Lj. M. (42). Najteže je povređena D. V., kojoj se ljekari bore za život. Ostali ranjeni su van životne opasnosti i imaju rane po nogama, a Darko L. je pogođen u gluteus " objašnjava naš izvor i dodaje da su ranjeni navijači pokušali da pobegnu posle pucnjave, te da su krvavi trčali kroz naselje, da bi na kraju sjeli u automobil i odvezli se do Višnjičke ulice. Međutim, kako saznajemo, tu ih je presrela policija, pa su zbog povreda prebačeni u sanitet Hitne pomoći.

Inače, u trenutku obračuna u Višnjičkoj banji, uhapšeni Lazar Marinković Lucifer bio je u dozvoljenoj šetnji, pošto se trenutno nalazi u kućnom pritvoru sa nanogicom.

"Vođa Anti Roma je bio uhapšen 2022. zbog trgovine drogom. Sudilo mu se pred Specijalnim sudom u Beogradu, koji je njega i njegovu kriminalnu grupu prvostepenom presudom osudio na ukupno 73 godine zatvora. Mađutim, Apelacioni sud je ukinuo tu presudu i naložio novo suđenje, koje je počelo u maju ove godine. Upravo je u maju Marinkoviću pritvor, u kom je bio oko tri godine, zamijenjen kućnim pritvorom s nanogicom "objašnjava naš izvor i podsjeća da je Partizanova navijačka grupa Anti Romi svojevremeno blisko sarađivala sa navijačkom grupom Principi, koju je do hapšenja 2021. predvodio Veljko Belivuk. Inače, Belivuk je prije četiri godine uhapšen zbog više ubistava i od tada se nalazi u pritvoru.

Međusobno se bore

Naš izvor kaže da su navijači Partizana poslednjih mjeseci u nekoj vrsti rata.

"To se može zaključiti i po nekoliko jezivih obračuna koji su se ovog ljeta dogodili u Beogradu, nekoliko baš na Karaburmi. Nije tajna da su Višnjička banja i Karaburma Grobarski kraj, odnosno da tu uglavnom deluju navijači Partizana. Inače, navijačka frakcija Anti Romi naročito je aktivna u ovom delu Beograda, a zbog čega su oni u zavadi sa drugim navijačima Partizana može samo da se nagađa " objašnjavaju nam izvori i dodaju da ovo nije prvi put na Partizanovi navijači međusobno ulaze u sukobe i bore se za prevlast što na tribini, što na ulici.

Očevici

Dobacili su nešto i zapucali

Očevici pucnjave u kafiću opisali su za Kurir šta se u utorak, usred bijelog dana, dogodilo u kafiću.

"Partizanovi navijači su sjedeli u kafiću, više ih je bilo, a u jednom trenutku došlo je do svađe među njima. Onda je nekoliko njih otišlo iz lokala, a Nemanja N. i Darko V. su ostali da sjede. Međutim, ubrzo se ispred kafića čula škripa guma, parkirao se beli kombi i iz njega je izašlo nekoliko momaka "navode naši sagovornici i dodaju:

"Djelovali su kao razjareni bikovi! Upali su u lokal sa obe strane, pošto ima dva ulaza. Dobacili su nešto momcima sa kojima su prethodno sjedeli i začuli su se hici. Za sada nije poznato da li je samo jedan napadač pucao ili više njih. Izašli su iz lokala, sjeli u kombi i otišli. Navodno, policija je tokom uviđaja u lokalu našla pištolj, koji je najvjerovatnije ispao nekom od aktera vatrenog okršaja."

Presretnuti

Izbodeni blizanci

Prije samo sedam dana na Karaburmi se dogodio obračun navijača u kom su povrijeđena braća blizanci Nikola M. i Mihailo M. stari 22 godine. Njih je napala grupa maskiranih muškaraca 23. septembra oko 23 sata u Ulici Milice Janković na Karaburmi.

" Braća su sjedela sa grupom momaka u parku, a kada su sjeli u kola i negdje krenuli, odjednom se stvorilo deset maskiranih napadača. Prvo su im polupali kola palicama, a onda su ih izvukli i izboli nožem. Braća su došla u Urgentni centar po ljekarsku pomoć, ali nisu htjeli da sarađuju sa policijom. Navodno, blizanci su navijači OFK Beograda, a napali su ih navijači Partizana, odnosno Anti Romi "podsjeća izvor.

Životno ugrožena

Ženu operisali više od pet sati!

D. V. koja posle pucnjave nije davala znake života, ali su ljekari uspjeli da je ožive, operisana je, a intervencija je trajala više od pet sati sati. Kako saznajemo, ona je u teškom stanju, životno jeugrožena.

"Tokom operacije odstranjeni su joj slezina, lijevi bubreg i lijeva nadbubrežna žlezda, dok su želudac i pankreas, iako teško povrijeđeni, uspjeli da budu sanirani šivenjem. Na jetri je otkriveno više povreda, pa je urađena tamponada radi zaustavljanja krvarenja " objašnjava naš izvor i dodaje da je njen surug O. A. u stabilnom stanju, prenosi Kurir.