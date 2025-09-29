Nepoznati napadač noćas je bacio Molotovljev koktel na restoran na Banovom brdu, ali do eksplozije nije došlo jer naprava nije bila pravilno zapaljena. Policija traga za osumnjičenim, a motiv napada za sada nije poznat.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Noćas, oko tri sata ujutru, nepoznati muškarac bacio je eksplozivnu napravu, za koju se sumnja da je Molotovljev koktel, na poznati restoran na Banovom brdu na Čukarici.

Kako mediji saznaju, napadač je prišao lokalu, razbio izlog i ubacio ovu improvizivanu eksplozivnu napravu. Srećom, izbegnuta je veća materijalna šteta i eventualne povrede, zahvaljujući tome što osumnjičeni nije dobro zapalio improvizovani fitilj i Molotovljev koktel nije eksplodirao.

Na lice mesta je odmah izašla policija, koja je obavila uviđaj i uzela snimke sa nadzornih kamera restorana, ali i okolnih lokala.

Kako se nezvanično saznaje, sigurnosne kamere su zabeležile sam čin napada, kao i napadača, koji je odmah nakon počinjenog dela pobegao u nepoznatom pravcu.

Istraga je u toku, a motiv napada za sada nije poznat.

(Telegraf/MONDO)