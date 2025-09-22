Pripadnici MUP-a uhapsili su A. I. (24) u Zemunu zbog sumnje da je počinio teško ubistvo. On se tereti da je čvrstim predmetom nasmrt pretukao pedesetjednogodišnjeg muškarca u jednoj kući.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. I. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je juče u jednoj kući u Zemunu tukao čvrstim predmetom pedesetjednogodišnjeg muškarca koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.