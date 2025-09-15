Ministar Ivica Dačić oglasio se povodom hapšenja osumnjičenog za ubistvo kod Obrenovca.

Izvor: MUP

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili S. P. (1988) koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je pobjegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i UKP u Beogradu, uhapsili su S. P. (1988) koji se sumnjiči da je danas kolima usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca, nakon čega je

pobjegao, a kojem je prethodno, kako se sumnja, zapalio kuću u okolini Obrenovca. Policija ga je ubrzo uhapsila u mjestu Crvena Jabuka u kukuruzištu, u okolini Uba. Osumnjičeni se dovodi u službene prostorije policije i nastavlja se dalji rad na utvrđivanju svih okolnolnosti i činjenica ovog događaja", izjavio je ministar Dačić.

