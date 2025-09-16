Policajci su izašli na lice mjesta, gdje su zatekli tijelo muškarca I.R.

Muškarac I.R. (38) ubijen je juče u selu Balić kod Uroševca, za ubistvo je osumnjičen njegov rođak B.R. (52).

Prema dosadašnjim podacima, ubistvu su prethodili dugotrajni porodični sukobi. Odmah po prijavi o slučaju, policajci su izašli na lice mjesta, gdje su zatekli tijelo muškarca I.R. (1987).

Pronađene su četiri čaure, dok je pištolj kojim je ubistvo izvršeno otkriven u dvorištu kuće B.R. (1974). Tokom pretresa kuće, policija je zaplijenila lovačku pušku sa 72 metka i vazdušnu pušku. Tijelo I.R. poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini, dok je B.R. određeno zadržavanje do 48 sati.

