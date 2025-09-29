Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, policija je uhapsila četiri osobe u vezi sa ovim zločinom.

Jedan muškarac ubijen je u Debeljači kod Pančeva. Tijelo je jutros pronađeno na pijaci u tom mjestu.

"Tužilac je naložio obdukciju tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, ali prema prvim rezulatatima postoji sumnja da je ovdje u pitanju krivično djelo teško ubistvo", kaže izvor i dodaje da policija i tužilac obavljaju uviđaj na licu mjesta, nakon čega će se znati više detalja.

