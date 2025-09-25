Tri žene su brutalno mučene i ubijene u "kući strave" u Argentini, a zločin je prenošen uživo na TikToku zatvorenoj grupi. Policija sumnja da iza jezivog čina stoji narko-banda, a do sada je uhapšeno najmanje osam osoba.

Brutalno silovanje, mučenje i ubistvo triju žena prenošeno je uživo na TikToku, saopštila je argentinska policija. Detektivi su otkrili da je oko 45 ljudi u zatvorenoj grupi na toj društvenoj mreži gledalo sadističke scene, uključujući amputaciju prstiju jednoj od žrtava i gušenje druge plastičnom kesom, piše Mirror.

Žrtve su identifikovane kao 15-godišnja Lara Gutijerez, 20-godišnja Brenda del Kastiljo i 21-godišnja Morena Verdi. Prema navodima lokalnih medija, žene je lokalna narko-banda optužila da su ukrale drogu.

Policija vjeruje da su žene namamljene u "kuću strave" na periferiji Buenos Ajresa, oko 32 kilometra od mjesta gdje su živjele. Tamo su mučene i ubijene u, kako se opisuje, "osvetničkom ubistvu" koje je navodno naredio vođa bande. Smatra se da je šef kriminalne organizacije, identifikovan kao peruanski državljanin, pobegao iz zemlje i naredio brutalna ubistva kao "upozorenje" drugima.

Ubistva prenošena uživo

Ministar bezbjednosti Buenos Ajresa, Havijer Alonso, potvrdio je da su stravične scene snimljene i emitovane uživo. "Bilo je to za zatvorenu grupu od oko 45 ljudi. To su informacije koje smo do sada dobili iz istrage", rekao je Alonso. "To je relevantno za motiv ubistava, a to je da vođa bande poručuje: ‘Ovo vam se događa ako mi ukradete drogu."

Tijela triju mladih žena pronađena su juče, pet dana nakon što su nestale prošlog petka oko 21:30. "Poslednji put su viđene kako dobrovoljno ulaze u vozilo jer su bile pozvane na događaj, ne znajući da upadaju u zamku međunarodne narko-bande", dodao je Alonso.

"Tijela su pronađena u ranim jutarnjim satima zakopana u dvorištu. Do sada su uhapšene četiri osobe. Vozilo u kojem su djevojke pokupljene pronađeno je 100 metara od kuće, zapaljeno i uništeno. Uvjereni smo da su žrtve ubijene u petak uveče", izjavio je ministar, dodajući da je istraga u poodmakloj fazi.

Jezivi detalji mučenja

Najmlađoj žrtvi, 15-godišnjoj Lari Gutijerez, navodno je odsječeno svih pet prstiju na lijevoj ruci. Tijelo Brende del Kastiljo (20) pronađeno je s prelomom lobanje, a stomak joj je bio razrezan. Morena Verdi (21) navodno je ugušena plastičnom kesom. Zločin se dogodio nakon što su žene prevarene da dođu na događaj opisan kao seksualna zabava, za šta im je ponuđena isplata od 300 dolara.

"Ovo je najgnusniji i najužasniji slučaj s kojim smo se ikada suočili", rekao je tužilac iz Buenos Ajresa.

Prije nego što su tijela pronađena, Hosefina del Kastiljo, koja je izjavila da su Brenda i Morena njene nećake, uputila je apel za pomoć. "To su tri mlade djevojke, tri porodice koje danas pate i očajne su. Molimo vas da kontaktirate vlasti ako imate bilo kakve informacije", rekla je. Kasnije je dodala: "Hvala svima koji su pratili bez osuđivanja. Niko nije zaslužio kraj kakav su imale. Svi životi su važni."

Policija je saopštila da je juče izvršila četiri hapšenja, a još osam osumnjičenih privedeno je tokom noći. Prilikom racije u kući u predgrađu Florensija Varela, zatečene su dvije žene kako čiste mjesto zločina. Među prvim uhapšenima su troje Argentinaca uzrasta 18, 19 i 28 godina i 27-godišnji Peruanac.