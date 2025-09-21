Na Drini, u Badovincima kod Bogatića, popodne je pronađeno tijelo u fazi raspadanja. Još nije utvrđeno da li je riječ o muškarcu ili ženi, niti da li je u pitanju migrant.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Na Drini, u Badovincima kod Bogatića, popodne je pronađeno tijelo u fazi raspadanja. Prema nezvaničnim informacijama, još uvijek nije utvrđeno da li je utopljenik muškog ili ženskog pola, kao i da li je u pitanju migrant.

"Leš je rijeka izbacila na obalu u potezu Kurtovića ada, između Badovinaca i Prnjavora. Policija je obavila uviđaj, a po nalogu tužioca tijelo je transportovano u Šabac radi obdukcije kojom bi trebalo da se utvrdi identitet i uzrok smrti", naveo je izvor.

(Informer/Mondo)