Beživotno tijelo pronađeno u stanu na Istočnoj Ilidži nakon požara, ostali stanari evakuisani bez povreda.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

U jednom od stanova stambene zgrade u ulici Basarevića, na području opštine Istočna Ilidža, nakon izbijanja požara pronađeno je beživotno tijelo, saopštila je Policijska uprava Istočno Sarajevo.

Policijski službenici su jutros, uz prisustvo sudskog vještaka, započeli uviđaj na licu mjesta. Požar je izbio 19. septembra oko 23:50 časova, a dojavu o vatri primila je Policijska stanica Istočna Ilidža. Vatra je lokalizovana i ugašena zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika Vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.

Prema do sada dostupnim informacijama, svi ostali stanari zgrade su uspješno evakuisani, te nema povrijeđenih.

Uzrok požara, kao i identitet osobe koja je stradala, biće poznati nakon završetka uviđaja.

(MONDO/Avaz)