Isplivavaju novi detalji svirepog ubistva kod Obrenovca koje je šokiralo Srbiju i region.

Izvor: Kurir/MUP/Društvene mreže

Srđan P. (37), osumnjičen da je u ponedeljak u Velikom Polju kod Obrenovca, ubio svog daljeg rođaka Igora J. (45) s čijom porodicom je bio u dugogodišnjoj zavadi zbog imanja, bio je nasilan i prema svojoj djevojci! Kako Kurir saznaje, sa njom je imao sukob i na dan jezivog zločina!

Rođak Srđanove djevojke, ispričao je za Kurir da je ona trpjela torturu godinama.

"Otkako je otpočela vezu s njim, tu su bili samo problemi. Otac ne želi da nikakav kontak s njom zbog Srđana. Ona je iz Švajcarske došla u Srbiju zbog njega, a on joj je uzeo dokumenta, zabranio da se vrati, faktički je zarobio. Čak je prošle godine odveo u Crnu Goru i tamo ju je izbo nožem, ali je ona zbog prijetnji morala da laže da se sama povrijedila", priča rođak Srđanove partnerke.

Prijetio svima

Rođak kaže i da je Srđan prijetio i njenom ocu prije mjesec dana.

"Tražio mu je da mu da pare od prodatog imanja. Njen otac nije hteo, jer to je njegova dedovina i Srđan nema ništa s tim. On je onda pobijesnio i prijetio mu da će ga ubiti. Čovjek ga je isterao i prosto je izbjegavao svaki kontakt s tim nasilnikom", dodao on.

Da je Srđan imao problema sa svojom djevojkom potvrdila je i njegova majka R. P. Ona je ispričala da je njen sin u ponedeljak, neposredno prije krvavog pira za koji se sumnjiči, dobio uznemirujuću poruku od svoje partnerke.

"Imao je problema sa djevojkom, ona mu je poslala fotografiju na telefonu. Slikala je krvavi nož i napisala mu: 'Zbogom, voljela sam te'. Tad mi je rekao da mu je dosta svega i da za njom ide i on... Rekao je da ide da ubije nju i sebe, da mu je sve crno pred očima, a ja sam onda mislila da će on zlo tamo kod nje da napravi", rekla je R. P.

Međutim, osumnjičeni Srđan P. tada nije otišao kod svoje djevojke, već u kuću Igora J. Tamo je prvo pretukao Igorovog oca Milorada J. (69), zapalio im kuću, pa presreo Igora koji je bio na bicikli, namjerno ga udario kolima i usmrtio ga. Potom je krvavo tijelo snimio mobilnim telefonom uz jezive reči "da Ića umire i da će ovako proći svako ko uzme u usta njegovo i ime njegove porodice". Snimak je poslao kumu, a ovaj ga je objavio na društvene mreže.

Da je Srđan kobnog dana dobio uznemirujuću poruku od djevojke, pričaju i mještani Velikog Polja. Kako kažu, Srđan P. je u lokalnoj kafani mještanima pokazao snimak svoje djevojke koja, navodno, priča da se zbog njega izbola nožem.

"On je tada poručio: 'Danas do šest sati je svima kraj', sjeo je u kola i otišao. Posle smo čuli da je ubio Igora... On je očigledno doživio neko pomračenje uma", kaže mještanin Velikog Polja.

Šta je okidač?

Žitelji obrenovačkog sela dodaju i da je Srđan u kafani, navodno, čuo da je Igor J. pričao nešto za njega, odnosno da ga je ogovarao.

"S obzirom na to da njegova porodica i porodica Igora J. imaju spor oko neke zemlje, a i Srđanova majka je posle razvoda od njegovog oca počela da živi sa Igorovim bratom, moguće da su ove priče o ogovaranju bile okidač da Srđan prvo naudi Igoru i Miloradu. Bio je vidno bijesan i unezvjeren zbog djevojke, a onda je čuo i za te priče i napravio je zlo", pričaju zaprepašćeni mještani.

Kako kažu, osumnjičeni je važio za nasilnika i "tukao sve redom po selu".

"Bio je i u zatvoru, a mržnju prema porodici Igora J. je iskazao i kroz pismo koje im je poslao dok je bio iza rešetaka, a u kom je najavio ubistvo", podsjetili su mještani.

(Kurir/MONDO)