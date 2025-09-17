Novi detalji svirepog zločina u Obrenovcu.

Izvor: Kurir/MUP/Društvene mreže

Srđan P. (37), koji je u ponedeljak uhapšen u dramatičnoj policijskoj akciji nakon što je, kako se sumnja, pretukao svog daljeg rođaka Milorada J., zapalio mu kuću i ubio mu sina Igora P. (45), namjerno ga pregazivši kolima, najavljivao je krvavi pir još dok je bio u zatvoru zbog drugog krivičnog djela, a i ranije je malotretirao i tukao ovu porodicu!

Novinarka Kurira Slađana Nedeljković podelila je najnovije detalje o ovom svirepom zločinu.

Majka je više puta upozoravala policiju da će do zločina doći

"Apel bih prije svega uputila policiji i svim organima reda i institucijama koje su zadužene za rešavanje konflikta u porodici. Kada sam juče bila na terenu u Obrenovcu, majka je otkrila da je nekoliko puta zvala policiju i upozoravala na buduće delovanje njenog sina koji je već nekoliko puta najavljivao ovaj zločin. Dok je bio u zatvoru, na izdržavanju prve kazne, je poslao pismo gdje je naveo da će istu porodicu zatrati i da će im zapaliti kuću, dok će svi koji žive u istoj, umirati i gledati kako gori. Mi smo imali uvid u pojedine dokaze. Organi reda moraju prepoznati buduće počinioce i povratnike", kaže Nedeljković i dodaje:

"Kada puštate na slobodu zatvorenika, nakon izdržavanja kazne, morate da uradite psihijatrijsko vještačenje, kako bi spriječili da dođe do ovako kobnih ishoda. On je više puta mještanima u selu nanosio štete po imanjima. Razgovarali smo sa čovjekom kome je on razlupao prozore na kući. Između te dvije porodice: osumnjičenog i žrtve je postojao konflikt koji je trajao godinama. Kako sam uspjela da saznam od majke odgovornog za ovaj zločin, navodno je član porodice čovjeka koji je ubijen pretukao njenu svekrvu i ovo je kako ona kaže, jedan od povoda i mogući motiv zločin. Sudili su se oko određenog imanja, to je 20 ari placa za koji ljudski život ne bi trebao da plati. Konflikti treba da se rešavaju na lokalnom nivou."

Ubicao došao kod čovjeka, koji ga je uputio ka crkvi

"Na terenu sam razgovarala i sa čovjekom kod koga je ubica nakon zločina došao. Ubica je bio izgreban po rukama i go do pojasa. Tada mu je ukazao pomoć i nije bio svjestan o zločinu. Ubica mu je rekao da je pao sa kvada i pitao ga je gdje je crkva. Taj čovjek je kasnije pomogao policiji. Policija ga je i uhapsila na njivi nedaleko od crkve", kaže Nedeljković i dodaje:

"On je prijetio jednoj porodici koja živi u tom selu, nakon čega je ista dobila policijski nadzor. Ukoliko su te prijetnje shvaćene ozbiljno, zašto policija nije reagovala? Majka njegova mi je priznala da je on od nedavno počeo da koristi psihoaktivne supstance. Porodica odgovornog je jako bijesna, a njihov dio priče je izuzetno bitan. Kako sam ja uspjela da saznam, navodno je majka odgovornog bila u braku sa bratom ubijenog tako da je teško sagledati šta se zapravo dešavalo."

(Kurir/MONDO)