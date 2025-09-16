Prije ubistva, Igor i njegov ubica Srđan P. sjedjeli su ispred prodavnice i pili pivo.

Veliko Polje kod Obrenovca potreslo je jezivo ubistvo kada je Srđan P, nakon što je po drugi put u nekoliko dana zapalio kuću Igoru J, na njega nasrnuo automobilom, a snimak njegovog umiranja objavio na društvenim mrežama. Nove jezive detalje otkrio Zoran J., rođak ubijenog Igora J.

"Srđan je prvo prije nekih nedelju dana napao Igorovog oca Milorada, kad sam došao kod njega kući, sjedio je i gledao televizor. Upalio je svjetlo i vidio sam da mu je cijela glava krvava. U prvi mah sam mislio da je imao saobraćajku. Tek kasnije sam čuo šta se zapravo desilo", ispričao je Zoran.

Prije kobnog trenutka, kako tvrdi, Igor i njegov ubica Srđan P. sjedeli su ispred prodavnice i pili pivo, bez ikakvih znakova sukoba. Međutim, Srđan ga je, prema riječima svjedoka, dočekao i brutalno napao.

"Sve je to zbog nekih 5–10 ari zemlje. Nisu htjeli da mu daju i tu se rodila mržnja. Ne možeš ti nikog da natjeraš da ti da nešto", kaže Zoran, naglašavajući da Srđan već godinama teroriše selo.

Kako dodaje, Srđan je poznat kao nasilnik.

"Tukao je sve redom, palio kuće i zbog toga već robijao. Svi smo imali problema s njim."

Zoran otkriva da je za smrt brata saznao tek kada je vidio monstruozan snimak koji je Srđan objavio nakon što je automobilom pregazio Igora.

"Da sam bio tamo, on sad ne bi bio živ. Ne bi hodao po zemlji", ogorčeno kaže brat nastradalog.

Posebno šokira i komplikovana porodična priča koja stoji iza krvavog sukoba. Naime, majka ubice Srđana P. u braku je sa bratom ubijenog Igora J.

