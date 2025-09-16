Četvorogodišnji dječak sam je napustio vrtić u Vranju, obuo patike i išetao iz objekta, a zaposleni ga nisu primijetili.

Četvorogodišnji dječak danas je sam napustio vrtić u Vranju, a niko od zaposlenih nije primijetio da ga nema.

Dijete je u blizini benzinske pumpe primijetila žena, koja je najprije pitala u vrtiću ali su joj rekli da su "sva djeca na broju" da bi se kasnije ispostavilo da je dječak obuo patike i napustio vrtić, a da niko nije primijetio.

O svemu je obaviještena policija koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo su došli i roditelji djeteta.

Ovaj događaj uznemirio je ne samo zaposlene i djecu u vrtiću već i brojne prolaznike naselju Ledena stena u Vranju, prije svega zbog prometne saobraćajnice kojom je dijete prošlo, prenose Novosti.

U Policijskoj upravi nisu mogli da iznose nikakve detalje u ovom trenutku, s obzirom da je rad na slučaju u toku.

U upravi Predškolske ustanove rečeno da je direktorka Lidija Petković na sastanku, te da će se oglasit kasnije.

