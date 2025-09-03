U Vranju se 30. avgusta dogodio šokantan slučaj nasilja u porodici. Z. N. je brutalno napao svoju suprugu nožem i rukama, nanoseći joj teške tjelesne povrede. Žena, koja se ranije liječila od karcinoma, hospitalizovana je u lokalnoj bolnici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Strašno nasilje u porodici dogodilo se u Vranju 30. avgusta u porodičnoj kući Z. N. koji je brutalno pretukao i izbo nožem svoju suprugu koja se liječila od karcinoma.

Z. N. je nakon kraće rasprave sa suprugom istu kuhinjskim nožem ubo u predjelu donjeg dijela stomaka, potom joj zadao jedan udarac zatvorenom šakom u predjelu glave, a zatim istim nožem još jednom ubo u predjelu lijevog ramena, nanijevši joj na ovaj način teške tjelesne povrede u vidu ubodne rane u predjelu stomaka i dublјe posjekotine u predjelu lijevog ramena, zbog kojih je hospitalizovana na Odjelјenju hirurgije u Vranju.

Prema Z.N. izrečene su obje hitne mjere, obavlјen je uviđaj lica mjesta i donijeto rešenje o zadržavanju zbog krivičnog djela nasilјe u porodici.

Prema svjedočenju prijateljice, ova žena se prije par godina liječila od karcinoma i trpi dugogodišnje nasilje. Ovoga puta su svi zabrinuti za njeno zdravlje i kažu da se nadaju da će nasilnik odgovarati.

(Vom/Mondo)