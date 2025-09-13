Do danas, ni nakon 15 mjeseci, nije pronađen ni jedan jedini trag koji bi razriješio misteriju Milanovog nestanka.

Izvor: privatna arhiva

Marica Đorđević, majka nestalog farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša, koji je neobjašnjivo nestao 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Toga dana nestali farmaceut se, poslovno obučen, u podne, službenim automobilom marke "škoda" dovezao na parking ispred planinarskog doma na Bojaninim vodama, izašao iz vozila i nestao u nepoznatom pravcu. Višednevna potraga Suve planine u kojoj je učestvovalo nekoliko stotina ljudi - policajaca, pripadnika Žandarmerije, Gorske službe spasavanja, planinara, rođaka i prijatelja nije urodila plodom.

"Nemamo nikakvih informacija, ali ne gubimo nadu da je živ. U policiji su nam ranije govorili "nema ništa novo", a u posljednje vrijeme: "Kao da je u zemlju propao". Ja molim sve da se jave, ako neko ima bilo kakvu informaciju, da se javi on ako može… Možda i ne smije da se javi. Ne znamo gdje je, to je problem. Čudno je da nema nikakvog traga 15 mjeseci. Da se javi bar od negdje, da nam da još trunku nade", priča Marica.

Majka nestalog farmaceuta iz Niša kaže da je priča o Milanovom nestanku obišla region, ali da nema nikakvih tragova gdje bi mogao biti.

"Svi znaju da ga tražimo… Dobila sam potvrdu sa Hilandara, od Srpske pravoslavne crkve, da nije ni u tom, niti u bilo kom drugom manastiru na području Srbije, Crne Gore, Republike Srpske... Ljudi su saznali priču o njemu preko društvenih mreža, mora da je i on u toku, ako ima dostupnost telefonu. Ako je živ, a ne smijem ništa drugo ni da pomislim nego da je živ. Ne gubimo nadu. Sve se nadamo svakog dana da ćemo nešto da čujemo", kaže majka nestalog farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša.

Milan je završio Medicinski fakultet i godinama je radio kao zastupnik jedne poznate farmaceutske kuće. Stabilna poslovna, porodična i životna situacija samo dodatno pojačavaju misteriju njegovog nestanka.

"Kakav je to dobar dečko, ne što je moj sin, svako će da vam kaže isto. Niko ne može da se opasulji, nikom nije jasno šta se tu desilo. Ništa mu nije falilo, sve je bilo na mjestu. Mislim da tu ima nečega, nisu tu čista posla. Ljudi me sreću gdje god da pođem, pitaju. Jedan komšija kaže, kako pročitam, muka mi je. Kako je tek meni... ", jada se Marica.

"Sjeo je iz kola u kola i - doviđenja"

Đorđević je nestao 10. juna 2024. godine. Toga dana, u podne, službenim automobilom, sa poslovnog sastanka, došao do parkinga ispred Planinarskog doma na Bojaninim vodama koje su oko 20 kilometara udaljene od Niša. U vozilu je ostavio oba mobilna telefona, laptop i novčanik. Vozilo je uredno zaključao i - nestao.

"Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Sjeo je iz kola u kola i - doviđenja", ispričala je ranije Marica.

Majka nestalog farmaceuta je ranije navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi riješio misteriju njegovog nestanka. Postojala je, doduše, nada da će analiza Milanovih telefona otkriti makar u kom pravcu bi mogla da krene istraga, ali ni to nije dalo rezultat.

Na dan nestanka bio kod majke

Podsjetimo, na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao je nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim". Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra Zona II, gdje je obavio telefonski razgovor pa otišao u UKC Niš na zakazani sastanak sa jednom doktorkom.

Na sastanak je stigao u 10.30 časova, umjesto u 11 kako je bilo dogovoreno. Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš nakon čega je u 11.30 časova bio u Jelašnici. Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni. U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić. I od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

Potraga za sada bez rezultata

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša. U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cijela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Crvena zemlja

Kako je ranije ispričala Marica Đorđević, Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve provjerila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odrečan odgovor.

(Blic, Mondo)