Farmaceut iz Niša nestao je prije 11 mjeseci na Suvoj planini. Porodica se oglasila sa novim detaljima iz istrage.

Farmaceut Milan Đorđević (42) iz Niša nestao je prije tačno 11 mjeseci na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Policijska potraga i istraga su u toku, a njegovi roditelji Marica i Siniša i dalje ne gube nadu da im je sin živ.

Za "Telegraf" su se oglasili nakon 11 mjeseci potrage. Njegova majka je ubijeđena da on nije na Suvoj planini gdje je poslednji put viđen tog 10. juna 2024. godine.

"Mog sina nema kao da je u zemlju propao, a kako može da propadne u zemlju čovjek koji je visok dva metra i težak skoro 100 kilograma? Šta mu se desilo ne znam, samo se nadam da je živ. Ne znamo gdje da idemo da tražimo. Tražili bi ga, ali ne znamo gdje.

Mnogo je strašno i svaki dan je sve strašniji, svaki dan nam nam je sve teži i teži. To što se dogodilo sa Milanom dogodilo se na parkingu na Bojaninim vodama, nigdje na drugom mjestu. On je tamo došao, parkirao se i sigurno je stigao ranije, prije 12 sati, kada je imao vremena da kolima ode do osmatračnice i ponovo se vrati na parking. Na točkovima njegovog službenog automobila zadržala se crvena zemlja, a upravo je takva zemlja na putu koji vodi do osmatračnice.

Tu je stao i tu se sve odigralo. Neko drugi ga je silom ili dobrovoljno spustio drugim vozilom sa planine. Psi tragači koji su dovedeni na planinu samo su se tu po parkingu vrteli, nisu htjeli nigdje sa tog mjesta da odu", započela je ona.

Ona vjeruje da je njen sin kobnog dana trebalo da se nađe sa nekim u 12 časova. Ne vidi drugi razlog odlaska na planinu usred radnog vremena u salonskim cipelama, košulji i pantalonama.

"Sasvim je sigurno da Milan nije slutio da će mu se nešto loše dogoditi na Bojaninim vodama. Na snimku sa nadzorne kamere postavljene u selu kroz koje je prošao na putu ka izletištu vidi se da je ležerno prebacio lijevu ruku preko otvorenog prozora automobila. Tako sigurno ne bi vozio neko ko je uplašen za svoj život. To ne možemo nikako da prihvatimo.

Da u telefonima nisu našli ni jedan sumnjiv poziv. Kada su nam ih poslije pet nedelja vratili stariji sin i ja uspjeli smo da 'otključamo' privatni telefon. Vidjeli smo da su pojedini dani prazni, da su izbrisani svi pozivi i sve poruke. Takvih dana je puno, možda svaki drugi.

Nevjerovatno nam je i da forenzičari nisu u kaseti automobila pronašli njegov ručni sat. Našli su u automobilu službeni i privatni telefon, laptop, tablet, kao i njegov novčanik u kome je bila i lična karta, ali ne i sat. Sat su pronašle Milanove kolege nakon što su automobil odvezen u Beograd, a odvezli su ga samo sat vremena nakon što je istraga završena. Sat je pronašla Milanova koleginica kada je tražila u kolima saobraćajnu dozvolu", dodala je ona.

I ona i Siniša isključuju mogućnost da je njihov sin izvršio samoubistvo. Ističu da on nije čovjek koji bi naudio sebi.

"Od momenta kada je nestao bili smo 24 dana zaredom u potrazi na planini, a nakon toga smo odlazili na 10, 15 dana ili mjesec dana. Nisu svi djelovi planine pregledani pa smo sin i ja obilazili i te djelove. Recimo ispod planinarskog doma je jedan potez koji je bio toliko urastao u žbunje i kupine da ni policija nije mogla da mu priđe.

Kada je vegetacija opala pažljivo smo pregledali i taj dio. Ljudi koji na planini imaju smještaj i iz sela kažu nam da se ptice grabljivice odmah sakupljaju i kruže ukoliko se na planini nađe uginula životinja. Za sve vrijeme dok je potraga trajala ni jedna ptica grabljivica tamo nije viđena", ispričao je Siniša.

U ovih 11 mjeseci, dobili su obavještenje od Srpske pravoslavne crkve (SPC) da se njihov sin ne nalazi ni u jednom manastiru u Srbiji, Republici Srpskoj ili na Hilandaru. Poslednji put se Milan javio svojoj supruzi u ponedeljak 10. juna 2024. oko podneva, rekao je da će se zadržati na poslu i da neće stići da ode po ćerku u vrtić, ali da stiže po sina da ga vodi na rođendan.

Nakon toga se nije javljao na mobilni telefon. Njegov otac, brat i prijatelji su o tome obavijestili policiju i istraga je tada počela i još uvijek traje.

