Roditelji nestalog farmaceuta iz Niša otkrili sve detalje potrage.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Milan Đorđević, farmaceut iz Niša prije devet mjeseci netragom je nestao na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Prije 10 dana bio mu je rođendan, njega nema. Porodici je svakim danom sve teže...

"Bio je i 8. mart, nisam kao prethodnih godina od njega dobila cvijeće. Mog sina nema kao da je u zemlju propao, a kako može da propadne u zemlju čovjek koji je visok dva metra i težak skoro 100 kilograma? Nije igračka, nije loptica pa da propadne u zemlju. Šta mu se desilo ne znam, samo se nadam da je živ. Ništa drugo", vidno potrešena govori Marica Đorđević, Milanova majka. Marica kaže da da po čitav dan razmišlja samo o tome šta se dogodilo tog 10. juna na Suvoj planini i ubijeđena je da njen sin nije tamo, već da ga je neko silom otuda odvezao u nepoznatom pravcu ili je otišao sam.

"Vjerujem da je Milan tamo trebalo da se nađe sa nekim u 12 sati, jer zašto bi otišao na planinu u radno vrijeme, u salonskim cipelama, košulji i pantalonama. Saznali smo od njegove koleginice da je tog jutra bučno sa nekim razgovarao na parkingu ispred svoje zgrade. Ona kaže da je razgovarao sa šeficom sa posla, ali zašto bi sa njom tako razgovarao. Bio je kod mene, popili smo kafu zajedno, a za to vrijeme imao je dva telefonska poziva. Odgovarao je na te pozive iz druge sobe. Sumnjivo mi je i to što je na zakazani sastanak kod doktorke u niškom Kliničkom centru otišao pola sata ranije, umjesto u 11, otišao je u 10.30. Očigledno je žurio da završi tu svoju obavezu kako bi u 12 bio na Bojaninim vodama", sumnja Marica.

Prema njenim riječima, Milan je imao problem koji ga je mučio, ali je svom starijem bratu i kumu rekao da će im ispričati o čemu se radi, kada problem razriješi. Šta ga je mučilo, nije im ispričao, ali očigledno ga je mnogo mučilo kada noć prije nego što je nestao nije mogao da spava.

"To što se dogodilo sa Milanom dogodilo se na parkingu na Bojaninim vodama, nigdje na drugom mjestu. On je tamo došao, parkirao se i sigurno je stigao ranije, prije 12 sati, kada je imao vremena da kolima ode do osmatračnice i ponovo se vrati na parking. Na točkovima njegovog službenog automobila zadržala se crvena zemlja, a upravo je takva zemlja na putu koji vodi do osmatračnice. Tu je stao i tu se sve odigralo. Neko drugi ga je silom ili dobrovoljno spustio drugim vozilom sa planine. Psi tragači koji su dovedeni na planinu samo su se tu po parkingu vrtjeli, nisu htjeli nigdje sa tog mjesta da odu", kaže Marica.

Puno nade, dodala je, polagali su u provjeru Milanovih telefona, ali su iz policije dobili odgovor da "nema baznih stanica, nema listinga" i da ništa sumnjivo nije pronađeno.

"To ne možemo nikako da prihvatimo. Da u telefonima nisu našli ni jedan sumnjiv poziv. Kada su nam ih posle pet nedjelja vratili stariji sin i ja uspjeli smo da "otključamo" privatni telefon. Vidjeli smo da su pojedini dani prazni, da su izbrisani svi pozivi i sve poruke. Takvih dana je puno, možda svaki drugi", istakla je Marica.

Milanov otac, Siniša dodaje da su njegov stariji sin i on nebrojeno puta do sada bili na Bojaninim vodama ne bi li pronašli neki trag koji bi ih odveo do Milana.

"Od momenta kada je nestao bili smo 24 dana zaredom u potrazi na planini, a nakon toga smo odlazili na 10, 15 dana ili mjesec dana. Nisu svi djelovi planine pregledani pa smo sin i ja obilazili i te djelove. Recimo ispod planinarskog doma je jedan potez koji je bio toliko urastao u žbunje i kupine da ni policija nije mogla da mu priđe. Kada je vegetacija opala pažljivo smo pregledali i taj dio. Ljudi koji na planini imaju smještaj i iz sela kažu nam da se ptice grabljivice odmah sakupljaju i kruže ukoliko se na planini nađe uginula životinja. Za sve vrijeme dok je potraga trajala ni jedna ptica grabljivica tamo nije viđena", ističe Siniša.

Milan se poslednji put javio telefonom svojoj supruzi u ponedeljak, 10. juna oko podneva. Rekao je da će se zadržati na poslu tako da neće stići da ode po ćerku u vrtić, ali da će stići da sina vodi na rođendan. Nakon toga se nikome nije javljao na telefon, zbog čega su njegov brat, otac i prijatelji započeli potragu i obavijestili policiju.

Milanov službeni automobil pronađen je u toku večeri 10. juna na Bojaninim vodama, ali od tada do danas nije pronađeno ništa drugo što bi moglo da pomogne u razrešavanju misterioznog i do sada u Nišu nezapamćenog nestanka. U kaseti automobila su pronađeni, uredno ostavljeni, službeni i privatni telefon, ručni sat i novčanik sa parama i ličnom kartom.

(Informer/MONDO)