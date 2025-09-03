Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu podiglo je optužnicu protiv D. A. (29) i K. P. (28) iz Bačkog Gradišta zbog produženog krivičnog djela trgovine ljudima u saizvršilaštvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu podiglo protiv D. A. (29) i K. P. (28), oboje iz Bačkog Gradišta, potvrđena je pravnosnažnim rješenjem Apelacionog suda u Novom Sadu.

Protiv okrivljenog D. A. i okrivljene K. P. vodi se krivični postupak zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima u saizvršilaštvu.

Njima se stavlja na teret da su od juna 2019. do decembra 2023. godine, u Bečeju, silom i prijetnjom, dovođenjem u zabludu i zloupotrebom teških prilika, kao i zadržavanjem ličnih isprava, držali više oštećenih, a sve u cilju eksploatacije njihovog rada, prinudnog rada i vršenja krivičnih djela.