Detalji saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala tromjesečna beba.

Dječak star svega tri mjeseca nastradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče kod Zrenjanina.

Saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 14.15 sati na putu iz Zrenjanina ka Lazarevu, kada je automobil marke "fijat marea", u kom je bilo šest osoba među kojima dvije bebe, sletio sa puta u njivu.

"Sumnja se da se nesreća dogodila kada je vozač automobila koji ima probnu vozačku dozvolu počeo da obilazi automobil ispred sebe, a potom izgubio kontrolu i sletio sa puta u njivu. Tom prilikom, automobil se više puta isprevrtao. Tokom prevrtanja iz vozila su ispale žene koje su sjedele na zadnjem sjedištu sa bebama u naručju", rekao je izvor Informera i dodao:

"Žena S. K. je pala ispod automobila i nju su vatrogasci izvlačili, kao i E.B. koji je bio na mjestu suvozača. K. K. je u svom krilu držala sina, starog tri mjeseca, koji je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici. Ona je takođe ispala iz vozila, ali je bila svjesna, te je oba djeteta uzela u naručje i zaustavila vozilo na putu kako bi djecu odvezli kod ljekara. Tek tada je nesrećna žena izgubila svijest", objasnio je izvor.

Prema riječima onih, koji poznaju porodice koje su bile u automobilu, sumnja se da je uzrok nesreće prebrza vožnja.

"J. je imao probnu dozvolu. Bili su u Zrenjaninu na pijaci i vraćali su se kući. Da sve bude gore, J. i njegova supruga S. K. su se svađali cijelim putem. Čak ga je i nekoliko puta udarila u glavu, iako joj je više puta rekao da ga ne ometa dok vozi. U nekom trenutku je počeo da obilazi vozilo i prešao je u suprotnu traku. Izgubio je kontrolu prevrnuli su se", priča poznanik porodice koja je ostala bez djeteta.

Prema njegovim riječima žene su sa bebama sjedjele iza.

"U trenutku nesreće su bebe sisale. Riječ je o dječaku koji je nastradao i djevojčici koja je zapravo ćerkica vozača i S.K. Majke su sa djecom ispale iz vozila. K.K. je bila svjesna i dala je sve od sebe da pomogne djeci. S.K. je bila ispod vozila, dozivala je pomoć, ali nažalost do dolaska vatrogasaca niko nije mogao da joj pomogne. Vatrogasci su morali da sijeku vozilo da dođu do nje, ali i do suvozača", objasnio je izvor.

Bebe su prevezene u bolnicu, ali je dječak podlegao povredama, dok je djevojčica prevezena u Beograd.

