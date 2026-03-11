Osnivač Nothing-a upozorio je da bi telefoni mogli značajno da poskupe jer AI kompanije kupuju ogromne količine memorijskih čipova.

Izvor: Nothing

Era jeftine tehnologije se završava. Tako bar tvrdi Karl Pej, osnivač kompanije Nothing. On je upozorio da bi telefoni i drugi elektronski uređaji uskoro mogli značajno da poskupe zbog globalne nestašice memorijskih čipova i ogromne potražnje koju stvara industrija vještačke inteligencije.

Cijene memorijskih čipova su se u poslednjih godinu dana više nego udvostručile. Dok kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju kupuju ogromne količine hardvera, proizvođači potrošačke elektronike ostaju u drugom planu. Posledica je jasan izbor za proizvođače - ili da podignu cijenu uređaja, ili da prave kompromise na drugim komponentama.

Glavni razlog promjene na tržištu je nagla ekspanzija kompanija koje razvijaju vještačku inteligenciju. Te firme su spremne da plate ogromne sume za memorijske čipove, pa su proizvođači preusmjerili proizvodne kapacitete upravo ka tom segmentu.

Zbog toga je cijena obične radne memorije skočila za čak 95 odsto u samo jednom tromjesečju. U industriji pametnih telefona to je izazvalo ozbiljan poremećaj u strukturi troškova.

Prije nekoliko godina memorija je iznosila oko 15 odsto troška proizvodnje jednog telefona. Danas taj udio dostiže čak 40 odsto. To posebno pogađa kompanije koje su svoju strategiju gradile na niskim cenama, jer takav model poslovanja postaje sve teže održiv.

Pej smatra da bi neki brendovi mogli da se nađu u ozbiljnom problemu već ove godine. S druge strane, kompanije sa jakim premijum imidžom nalaze se u znatno boljoj poziciji. Apple je, prema njegovim riječima, jedan od najboljih primjera, jer su njegovi kupci već navikli na visoke cijene i manje su osjetljivi na nova poskupljenja.

Izvor: Telegraf