Izvor: Profimedia

Policija je na prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su kao pripadnici terorističke "Oslobodilačke vojske Kosova" (OVK) izvršili ratni zločin, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Uhapšeni su H.E. (49) i B.E. (52) zbog sumnje da su 9. avgusta 1999. godine, u Orahovcu, u saizvršilaštvu sa više pripadnika "OVK", uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih prijetnji oteli civila srpske nacionalnosti J.M. koji se i dalje vodi kao nestalo lice.

Osumnjičenima je, uz odobrenje javnog tužioca Javnog tužilaštva za ratne zločine, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.