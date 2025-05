Saslušanje majke Danke Ilić završeno je posle četiri sata.

Izvor: Facebook/screenshot

Majka Danke Ilić, Ivana Ilić, napustila je zgradu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru nakon četiri sata ispitivanja.

Ona je izašla sa kapuljačom na glavi i brzo otišla u pravcu automobila. Okupljenim medijima nije željela da daje izjavu.

Ubrzo nakon Ivane Ilić, zgradu VJT u Zaječaru napustili su i okrivljeni Dejan Dragijević i Srđan Janković, koje je su pripadnici policije ubacili u službeno vozilo, kojim će biti vraćeni u pritvor. Obojica su na rukama imali lisice.

Ivana je u zgradu tužilaštva stigla nešto prije 9 sati kada je zakazano saslušanje. Ivana ni tada nije htjela da govori za medije.

Kako smo pisali, Ivana će tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru morati da govori o kobnom danu, a najveći fokus biće na vremenskim intervalima kako bi u potpunosti mogla da bude izvršena rekonstrukcija koju je naložio Apelacioni sud u Nišu.

Na saslušanje u u pratnji policije stigli i osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Podsjetimo, Dragijević i Janković više od godinu dana nalaze se u pritvoru, odakle su i policijskim kombijem dovezeni na saslušanje u pratnji zatvorskih čuvara.

Dok su okrivljeni ulazili u zgradu VJT u Zaječaru, majka male Danke, Ivana Ilić posmatrala ih je, ali nisu imali nikakvu međusobnu komunikaciju.

Na saslušanje je došao i Radoslav Dragijević, otac okrivljenog Dejana Dragijevića.

"Pitanja će, manje-više, biti kao i na prethodnom saslušanju, s tim što će sada naglasak biti na vremenskim intervalima. Biće joj postavljena pitanja, na primjer: kada je tačno krenula iz Bora za Banjsko polje, kada je tačno stigla, kada je fotografisala djecu, kada je poslednji put vidjela Danku, kada je shvatila da je nema, kada je vidjela automobil, kada je pozvala supruga", kaže izvor.

Vremenski interval koji je sporan je od 13.50 sati, kada je Ivana vidjela bijeli automobil, do 13.57 sati kada je Ivanin suprug, odnosno Dankin otac vidio osumnjičene.

Šta je Ivana ispričala na prethodnom saslušanju?

Kako su pisali mediji, Ivana je na prethodnom saslušanju detaljno pričala o kobnom danu. Navodno, Ivana je ispričala je da misli da je iz stana krenula oko 12.45 ili 12.50 sati.

Kada je stigla u Banjsko polje, izašla je iz automobila, otvorila kapiju, a zatim ponovo sela u vozilo i odvezla se sa djecom iza kuće. Rekla je da misli da se to dešavalo oko 13.06 ili 13.07 sati. Parkirala se i izvela djecu u dvorište. Oni su se igrali, a ona ih je fotografisala i sve to je trajalo od 5 do 10 minuta, sve dok joj sin nije tražio vodu.

Potom opisuje da je otišla do svog ranca koji se nalazio na suvozačevom sjedištu u automobilu, iz njega uzela vodu i dala je sinu. Kada je završio, on joj je vratio flašicu i ona je zatvorila i vratila je u ranac, a sve to, kako je ocijenila, trajalo je oko dva minuta.

(Blic/Mondo)