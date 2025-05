Ponovno saslušanje majke Danke Ilić počelo je danas u 9 časova.

Ivana Ilić, majka dvogodišnje Danke Ilić koja je nestala 26. marta prošle godine u Banjskom polju kod Bora, stigla je danas u Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

Ivana će biti ponovo saslušana danas, 16. maja. Saslušanje je zakazano na osnovu zahtjeva za dopunu istrage protiv Srđana Jankovića (51) i Dejana Dragijevića (51), koji se terete za ubistvo njene ćerke.

Podsjetimo, ona će danas biti saslušana u sklopu dopune istrage koju je po zahtjevu Apelacionog suda u Nišu naložio Viši sud u Negotinu.

Sud je u sklopu dopune istrage pored saslušanja Ivane Ilić naložio i da se obavi detaljna rekonstrukcija dogadjaja od 26. marta prošle godine.

Na saslušanje iz pritvora dovedeni su i osumnjičeni za ubistvo Srđan Janković i Dejan Dragijević, kao i otac Radoslav Dragijević.

Ona je poslednja koja je vidjela Danku pre nestanka

Inače, Ivana Ilić je praktično poslednja osoba koja je vidjela Danku prije nestanka, pošto ju je ona dovela na svoje staro porodično imanje u Banjskom polju sa kog je djevojčica nestala. Iako tužilaštvo smatra da je Danka ubijena, njeno tijelo nikada nije pronadjeno.

Viši sud u Negotinu je, po rešenju Apelacionog suda u Nišu, izričito tražio da se ponovo sasluša samo Ivana Ilić.

"Moguće je da je to traženo zato što je Ivana Ilić poslednja vidjela Danku, odnosno ona je dovela ćerku u Banjsko polje na svoje staro imanje sa kojeg je Danka nestala. Takođe, majka je tokom istrage izjavljivala da je vidjela osumnjičene kod svoje stare kuće u Banjskom polju otprilike u vrijeme ćerkinog nestanka. Tu je najveća misterija sedam minuta tokom kojih je Danka nestala", rekao je ranije izvor.

Fokus na vremenskim intervalima

Očekuje se da na novom svjedočenju akcenat bude bačen na vremenske intervale, tako da će Ivana ponovo morati precizno da ispriča kada je došla u Banjsko polje, u koliko sati je vidjela dvojicu optuženih radnika JKP "Vodovod" Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, kada je pozvala supruga i slično.

Ivana Ilić je prvi put saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru 17. aprila prošle godine, kada je detaljno govorila o kobnom 26. martu. Tada je ispričala da su, prije nego što se sa djecom uputila u Banjsko polje, u njihov stan u Boru došli njeni svekar i svekrva kako bi pričuvali djecu kako bi ona otišla do opštine da završi neke obaveze

Oni su, kako je ispričala, došli između 9 i 9.30 sati, a po njihovom dolasku Ivana se spremila i otišla u opštinu iz koje je izašla oko 10.45 časova i tada je pozvala supruga.

Po odlasku svekra i svekrve, kako je ispričala, čistila je stan sa starijim sinom, dok se Danka igrala. Kada su završili sa spremanjem, sjela je na pod i igrala se sa djecom, ali nije znala da precizira koliko dugo je trajala igra. Tada je sinu postalo dosadno, pa ga je pitala da li želi da šutiraju loptu. Tada odlučuje da ode u Banjsko polje, u domaćinstvo svog dede Joksima.

Ispričala je da misli da je iz stana krenula oko 12.45 ili 12.50 sati. Kada je stigla u Banjsko polje, izašla je iz automobila, otvorila kapiju, a zatim ponovo sela u vozilo i odvezla se sa djecom iza kuće. Rekla je da misli da se to dešavalo oko 13.06 ili 13.07 sati. Parkirala se i izvela djecu u dvorište. Oni su se igrali, a ona ih je fotografisala i sve to je trajalo od pet do deset minuta, sve dok joj sin nije tražio vodu.

Potom je opisala da je otišla do svog ranca koji je bio na suvozačevom sedištu u automobilu i iz njega uzela vodu i dala je sinu. Kada je završio, on joj je vratio flašicu i ona je zatvorila flašicu i vratila je u ranac. Sve to je trajalo oko dva minuta, ocijenila je ona na prvom saslušanju.

