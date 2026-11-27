Autobus gradskog prevoza kamenovan je večeras na Koniku, u Ulici Husinskih rudara, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta.

Izvor: Instagram/Gradski prevoz glavni grad

Autobus gradskog prevoza – harmonika, večeras je oko 19.20 sati kamenovan na Koniku, na prvoj stanici u polasku, u Ulici Husinskih rudara, objavljeno je na društvenim mrežama Gradskog prevoza Glavnog grada.

Istakli su da je pričinjena veća materijalna šteta na autobusu, zbog čega će vozilo, prema trenutnim procjenama, biti van saobraćaja najmanje 20 dana.

“U incidentu nije bilo povrijeđenih, budući da se u autobusu u trenutku događaja nijesu nalazili putnici. Policija trenutno obavlja uviđaj, a više informacija o okolnostima ovog događaja biće poznato nakon sprovedenih aktivnosti nadležnih organa”, kazali su.

Naglašavaju da posebno zabrinjava činjenica da je ovo četvrti put od početka ove godine da je autobus gradskog prevoza kamenovan na istoj lokaciji, što, prema njihovim riječima, ukazuje na ponavljanje ovakvih incidenata i potrebu za odlučnijim djelovanjem u cilju zaštite putnika, vozača i imovine.

“Putevi d.o.o. Podgorica najoštrije osuđuju ovaj čin. Kamenovanje autobusa i drugi oblici uništavanja vozila javnog prevoza ne predstavljaju samo materijalnu štetu, već ugrožavaju bezbjednost putnika i vozača, a istovremeno otežavaju funkcionisanje javnog prevoza i pružanje usluga građanima”, poručuju.

Zaključuju da ovakvi incidenti direktno utiču na dostupnost i pouzdanost javnog prevoza, zbog čega je važno razvijati svijest o značaju očuvanja javne imovine i odgovornog odnosa prema sredstvima koja svakodnevno služe svim građanima.