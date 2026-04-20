Nova devastacija prostora zabilježena je u blizini plaže Kamenovo, gdje je tokom radova oštećen dio obale na području koje je skoro tri decenije služilo za kupanje. Iz Službe za kontrolu morskog dobra tvrde da je riječ o nelegalnim radovima, iako su, kako navode, formalno prijavljeni, ali stanje na terenu pokazuje drugačiju sliku. Pozivaju sve nadležne inspekcijske organe da izađu na lice mjesta, prenosi RTCG.

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra Srđan Radić kazao je da je u više navrata isticao kako postoje nelegalni radovi, odnosno radovi koji jesu prijavljeni, ali da situacija na terenu govori nešto sasvim drugo.

“Kao Služba za kontrolu morskog dobra u više navrata smo sačinjavali službene zabilješke i upućivali inicijative nadležnim inspekcijskim organima da izađu na lice mjesta i utvrde o čemu se radi, odnosno da li su ovi radovi u skladu sa zakonom”, naveo je Radić.

Kako je istakao, više kontrola Morskog dobra obavljeno je još od prošlog mjeseca, a upućene su i prijave građevinskoj i komunalnoj inspekciji, uz više urgencija. Kako kaže, 16.3. stigao je odgovor komunalne inspekcije u kojem se navodi da je teren obiđen i da je izvršen inspekcijski nadzor, prenosi RTCG.

U odgovoru komunalne inspekcije navodi se da je prilikom obilaska terena uočena veća količina kamenja odložena uz samu ivicu mora. Glavni inženjer izvođača radova izjavio je da je kamen privremeno odložen i da će se u narednom periodu koristiti za izgradnju planiranog tunela i saobraćajnice.

Radić navodi da se na terenu nalaze razlomljene stijene, materijal bačen u more i uništeni platoi, te da nije jasno šta je tačno urađeno u skladu sa pravilima.

On je pozvao sve nadležne inspekcijske organe da izađu na lice mjesta i provjere radove, s obzirom na to da se, kako kaže, golim okom može vidjeti da je riječ o devastaciji prostora.

Radi se o izgradnji puta, na području plaže koja je skoro tri decenije služila za kupanje i koju su posjećivali brojni turisti, a sve su prilike da se ove godine više neće moći koristiti, piše RTCG.

“Neka se radi put, ali u skladu sa zakonom, i mora se zaštititi morska obala. Neka opština objasni da li se ovo može vratiti u prvobitno stanje i hoće li materijal koji je nasut u more biti vraćen i iskorišćen za saobraćajnicu i tunel”, rekao je Radić.

Kako dodaje, ovakvi problemi nisu prisutni samo u Budvi, već i u Baru, Ulcinju i Kotoru.