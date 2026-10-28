Završena je izgradnja parkinga sa 70 parking mjesta u podgoričkom naselju Baston, saopšteno je danas iz Glavnog grada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi u saopštenju, Glavni grad je prihvatio inicijativu mladih za noćni prevoz, te ovog petka kreću dvije probne noćne linije gradskog linijskog prevoza, pišu Vijesti.

"Na raskrsnici Bulevara Save Kovačevića i Bulevara Ibrahima Dreševića završen je projekat izgradnje parkinga kapaciteta 70 parking mjesta, čime je odgovoreno na nedavnu inicijativu građana i potrebu stanovnika ovog dijela grada za dodatnim parking prostorom", piše u saopštenju.

Tim povodom, kako se navodi, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović danas je kazao da je projekat realizovan u kratkom roku, zahvaljujući koordinaciji Glavnog grada, Sekretarijata za saobraćaj i gradskog preduzeća Putevi d.o.o.

"Od građanske inicijative, koja je pokrenuta 9. septembra, do danas je prošlo relativno malo vremena, a već imamo realizovan projekat. To je rezultat izuzetne koordinacije na nivou Glavnog grada, a prije svega velikog doprinosa Sekretarijata za saobraćaj i gradskog preduzeća Putevi d.o.o., koji su iznijeli ovaj posao. Parking ima kapacitet od 70 mjesta i napravljen je prvenstveno kako bismo riješili problem parkiranja stanovnika ovog dijela grada. Do kraja godine korišćenje parkinga biće besplatno, a nakon toga ćemo pristupiti uspostavljanju modela mjesečnih pretplatnih karata za lokalno stanovništvo", kazao je Mujović.

On je najavio i nastavak aktivnosti na unapređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture u različitim djelovima Podgorice.

Dodao je da su radovi na sanaciji Ulice Branka Radičevića na Koniku već počeli, dok je u narednim danima planiran početak izgradnje parkinga pored Osnovne škole "Štampar Makarije" u Bloku 5, što je, kako je kazao, jedno od obećanja datih građanima.

Mujović je najavio i početak probnog uvođenja noćnih linija gradskog prevoza, koje su pokrenute na inicijativu mladih Podgorice.

"Riječ je o inicijativi mladih Podgorice, koji su se obratili Glavnom gradu sa željom da petkom i subotom imaju noćne polaske autobusa. Tu inicijativu smo kao Glavni grad objeručke prihvatili i, uz veliki angažman preduzeća Putevi, uspjeli da pripremimo sve što je potrebno kako bi projekat zaživio već ovog vikenda. Biće organizovane kružne linije koje će obuhvatiti najveći dio grada, a polasci će biti u periodu od 23.00 do 02.30h poslije ponoći. Mislim da ćemo na ovaj način mladima stvoriti mogućnost da lakše i jednostavnije dođu do željene lokacije, uz dostupniji i organizovaniji gradski prevoz u noćnim satima", rekao je, prenose Vijesti.

Mujović je kazao i da Glavni grad radi punim kapacitetom, te da sa zadovoljstvom očekuje nove inicijative građana, jer je, kako je naveo, cilj da upravo prepoznate potrebe građana pretvaraju u konkretne projekte i da, kad god je to moguće, na njih odgovore u što kraćem roku.

Prokurista gradskog preduzeća Putevi d.o.o. Stefan Vešović izrazio je zadovoljstvo što su radovi na izgradnji parkinga završeni u kratkom roku, ističući da činjenica da je parking već popunjen potvrđuje postojanje realne potrebe za ovakvim sadržajem.

"Gradsko preduzeće Putevi trenutno radi punim kapacitetom na više lokacija, uključujući Lješansku nahiju, Kučka korita, Ljevorečke Tuzi…a ne zaboravljamo ni uže gradsko jezgro. Juče smo počeli sanaciju ulica na Koniku, a u narednim danima nastavljamo aktivnosti i u drugim djelovima grada. Nastavićemo da radimo ovim tempom, uz fokus na potrebe građana i kvalitet izvedenih radova", rekao je Vešović.

Govoreći o noćnim linijama gradskog prevoza, Vešović je naglasio da je riječ o probnom projektu, te da će njegovo dalje funkcionisanje zavisiti od povratnih informacija građana i rezultata u početnom periodu primjene.

"Predsjednik Mjesne zajednice '19. decembar' Zoran Ušćumlić zahvalio je gradonačelniku, gradskim sekretarijatima i preduzećima na brzoj reakciji i realizaciji inicijative, dok su stanari zgrade Baston izrazili zahvalnost zbog rješavanja dugogodišnje potrebe za dodatnim parking prostorom", navodi se.