Parking neće biti besplatan na sljedećim lokacijama: bivša kasarna Morača, Beko, stadion Zapad, garaža TC Bazar, Gintaš, sva smart parkirališta.

Izvor: MONDO

Povodom Njegoševog dana, 13. i 14. novembra, parking biti besplatan na skoro svim lokacijama, saopštili su iz Parking servisa Podgorica.

Kako su naveli, parking neće biti besplatan na sljedećim lokacijama: bivša kasarna Morača, Beko, stadion Zapad, garaža TC Bazar, Gintaš, sva smart parkirališta.

“Parking servis Podgorica svim građanima Crne Gore čestita 13. novembar – Njegošev dan, crnogorski praznik kulture”, navode u objavi na društvenim mrežama.