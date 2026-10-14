Raspisivanjem tendera za izvođenje radova napravljen je značajan korak ka realizaciji projekta čija je procijenjena vrijednost 26,5 miliona eura.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Stadion pod Goricom trebalo bi konačno da dobije novu istočnu tribinu sa 6.100 mjesta, podzemnom garažom i brojnim pratećim sadržajima. Raspisivanjem tendera za izvođenje radova napravljen je značajan korak ka realizaciji projekta čija je procijenjena vrijednost 26,5 miliona eura.

Prema planu, novi dio stadiona obuhvatiće, pored prostora za gledaoce, i garažu na dvije etaže sa 400 parking mjesta, poslovne i komercijalne sadržaje, TV studije, prostorije za novinare, konferencijsku salu i miks-zonu namijenjenu izjavama nakon utakmica, saopšteno je iz Glavnog grada.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Od ukupno 6.100 mjesta na istočnoj tribini, najveći dio biće namijenjen gledaocima, dok će posebni kapaciteti biti obezbijeđeni za osobe smanjene pokretljivosti, predstavnike medija i goste u VIP ložama.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Ukupna bruto površina objekta iznosiće više od 31.600 kvadratnih metara, a projekat je osmišljen u skladu sa standardima FIFA i UEFA. Planirano je da radovi budu realizovani u periodu od 2025. do 2028. godine.

Finansiranje će biti organizovano po modelu zajedničkog ulaganja. Ministarstvo javnih radova obezbijediće 95 odsto ukupne ugovorene vrijednosti radova iz Kapitalnog budžeta Crne Gore, dok će Glavni grad učestvovati sa preostalih pet odsto iz gradskog budžeta.

Izbor izvođača radova uslijediće nakon sprovedenog tenderskog postupka, kada će biti poznato više informacija o dinamici realizacije projekta.

Prema ranijem saopštenju Vlade, tehničku dokumentaciju za izgradnju obezbijedio je Fudbalski savez Crne Gore (FSCG), dok su Glavni grad i FSCG nosioci građevinske dozvole. Glavni grad je određen i kao korisnik eksproprijacije, dok je Ministarstvo javnih radova zaduženo za realizaciju projekta.

Izgradnja istočne tribine predstavlja još jedan pokušaj da stadion pod Goricom, čija rekonstrukcija traje decenijama, konačno dobije zaokruženu cjelinu.

Nakon rušenja starih južne i sjeverne tribine krajem prošlog vijeka, počela je izgradnja novih, dok je istočna tribina 2006. godine izgrađena kao privremeno rješenje. Od tada se čeka njena trajna izgradnja, kojom bi stadion dobio savremenije uslove za odigravanje utakmica i prateće sadržaje u skladu sa međunarodnim standardima.