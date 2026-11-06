Kako je pojasnio, sud je utvrdio da u prikupljenim spisima nema dovoljno dokaza koji bi potkrijepili osnovanu sumnju da je Nedović izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici ponovo je donio odluku o obustavljanju krivičnog postupka protiv Andreja Nedovića, ocijenivši da nema dovoljno osnova za podizanje optužbe, saopštio je njegov branilac, advokat Dejan Komnenović.

Komnenović je u saopštenju dostavljenom „Vijestima“ naveo da je sud 4. novembra, postupajući po nalogu Apelacionog suda, donio novo rješenje kojim se obustavlja postupak protiv Nedovića.

Kako je pojasnio, sud je utvrdio da u prikupljenim spisima nema dovoljno dokaza koji bi potkrijepili osnovanu sumnju da je Nedović izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

„U obrazloženju rješenja sud izričito navodi da je Andrej Nedović postupao u potpunosti zakonito i u skladu sa ovlašćenjima koja su mu povjerena aktima Eko-fonda i uredbom“, naveo je advokat.

Ipak, Komnenović je naglasio da odluka Višeg suda još nije pravosnažna.

Prema njegovim riječima, Nedović je od aprila 2023. godine bio predmet istrage, nakon čega je uslijedila i optužba državnog tužilaštva, koju je Viši sud u dva navrata ocijenio nedovoljno potkrijepljenom za nastavak krivičnog postupka.

„Za sve to vrijeme njegovo ime se u medijima vezivalo za 'hapšenje' i navodnu štetu državi od 20 miliona eura, dok se o sudskim odlukama u njegovu korist izvještavalo znatno manje“, istakao je Komnenović.

On je pozvao medije da odlukama pravosudnih institucija posvete jednaku pažnju kao i saopštenjima tužilaštva, podsjećajući da svaki građanin ima pravo da se smatra nevinim sve dok njegova krivica ne bude utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom.