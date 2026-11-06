On je najavio i da će politička grupacija na čijem je čelu Andrija Mandić uskoro u Skupštini predložiti otvaranje dosijea UDBA-e.

Izvor: Predsjednik Crne Gore/YouTube/screenshot

Originalna elektronska prepiska koja se odnosi na aferu „Telekom“ pronađena je i proslijeđena nadležnim institucijama, a ti mejlovi biće predstavljeni kao dokaz pred sudom, saopštio je profesor bezbjednosti Vojo Laković, prenose Vijesti.

„U njima piše doslovce koje su obaveze, koji su nalozi bili, koliko kome da se da, šta da se da i ostalo“, naveo je Laković.

Gostujući u emisiji Aplus televizije, Laković je kazao da su mejlovi dostavljeni nadležnima, zajedno sa instrukcijama o načinu provjere njihove autentičnosti.

On je najavio i da će politička grupacija na čijem je čelu Andrija Mandić uskoro u Skupštini predložiti otvaranje dosijea UDBA-e.

„Ja imam i ovlašćenje da kažem da će politička grupacija kojom rukovodi Andrija Mandić uskoro u Skupštini predložiti otvaranje dosijea UDBA-e“, kazao je Laković, navodeći da je sa liderom Nove srpske demokratije (NSD) i predsjednikom Skupštine razgovarao o radu Anketnog odbora.

Laković je u julu 2025. godine svjedočio pred skupštinskim Anketnim odborom koji se bavi postupanjem državnih organa u slučajevima političkih ubistava i napada na novinare i intelektualce, uključujući djelovanje takozvanih „crnih trojki“.

„Dobio sam poziv, u ponedjeljak ću da svjedočim kod tužioca na temu 'crnih trojki'. Dvadeset i sedam godina sam čekao i evo dočekao sam“, rekao je profesor.

Dodao je da je nastavak rada Anketnog odbora bio planiran prije dva dana, ali da je do zastoja došlo zbog izbora zamjenika predsjednika odbora, Bogdana Božovića.

Laković je, tim povodom, postavio pitanje zbog čega se poslanici Bošnjačke stranke (BS) nijesu pojavili kako bi se kompletirao sastav ovog skupštinskog tijela.