Američke vlasti objavile su nagradu do 20 miliona dolara za informacije o iranskom nuklearnom programu u okviru programa Nagrade za pravdu (Rewards for Justice) Stejt departmenta SAD.

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"Traže se informacije o nuklearnim naučnicima i osoblju, tehnologijama i kapacitetima vezanim za nuklearni program, kao i povezanim organizacijama i osoblju", objavio je Stejt department na "Iksu".

Iz Irana je u više navrata rečeno da nemaju namjeru da razgovaraju o svom nuklearnom programu dok se sukob sa SAD ne završi, pomorska blokada ne bude ukinuta i ne bude ispunjen niz drugih uslova.

Teheran je isključio i mogućnost izvoza uranijuma u druge zemlje, podsjeća RIA Novosti.

SAD i Izrael počeli su napade 28. februara na mete u Iranu, na šta je iranska strana odgovorila vojnim udarima.

Iako trenutno vlada zatišje u sukobu, on ostaje neriješen i postoji rizik da bi se neprijateljstva mogla nastaviti.

(Mondo)