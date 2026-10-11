Obustave se odnose na nekoliko dionica magistralnog puta M-1, a vozačima se savjetuje da unaprijed planiraju kretanje i prilagode putovanje privremenom režimu saobraćaja.

Izvor: MONDO

Povodom održavanja međunarodne triatlonske trke OCEAN LAVA MONTENEGRO, danas, 11. oktobra 2026. godine, na više lokacija u opštini Kotor na snazi je potpuna obustava saobraćaja.

Obustave se odnose na nekoliko dionica magistralnog puta M-1, a vozačima se savjetuje da unaprijed planiraju kretanje i prilagode putovanje privremenom režimu saobraćaja, prenosi Dan.

Dionice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen:

Magistralni put M-1, Kotor – Sveti Stasije

-Od 7.00 do 8.30 časova

-Od 8.50 do 12.10 časova

Magistralni put M-1, Sveti Stasije – Kamenari

-Od 7.30 do 11.30 časova

Magistralni put M-1, Vilusi – Grahovo – Lipci, do priključenja u kružnom toku u Lipcima

-Od 7.45 do 11.10 časova

Privremene obustave uvedene su zbog održavanja međunarodne triatlonske trke OCEAN LAVA MONTENEGRO, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se da računaju na izmijenjene uslove vožnje tokom trajanja manifestacije.