Obustave se odnose na nekoliko dionica magistralnog puta M-1, a vozačima se savjetuje da unaprijed planiraju kretanje i prilagode putovanje privremenom režimu saobraćaja.
Povodom održavanja međunarodne triatlonske trke OCEAN LAVA MONTENEGRO, danas, 11. oktobra 2026. godine, na više lokacija u opštini Kotor na snazi je potpuna obustava saobraćaja.
Obustave se odnose na nekoliko dionica magistralnog puta M-1, a vozačima se savjetuje da unaprijed planiraju kretanje i prilagode putovanje privremenom režimu saobraćaja, prenosi Dan.
Dionice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen:
Magistralni put M-1, Kotor – Sveti Stasije
-Od 7.00 do 8.30 časova
-Od 8.50 do 12.10 časova
Magistralni put M-1, Sveti Stasije – Kamenari
-Od 7.30 do 11.30 časova
Magistralni put M-1, Vilusi – Grahovo – Lipci, do priključenja u kružnom toku u Lipcima
-Od 7.45 do 11.10 časova
Privremene obustave uvedene su zbog održavanja međunarodne triatlonske trke OCEAN LAVA MONTENEGRO, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se da računaju na izmijenjene uslove vožnje tokom trajanja manifestacije.